تحذيرات من شدة الإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة من «كورونا» في ماليزيا

قال المدير العام للصحة الماليزي، الدكتور نور هشام عبدالله، إن الإصابة بأي متغير جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك متغير "دلتا" قادرة على التفشي بشكل أسرع يستغرق 15 ثانية فقط عبر الهواء.

وحذر المسؤول الماليزي - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - اليوم الجمعة - من أن الإصابة عبر الهواء ستؤدي إلى ارتفاع حاد لمعدل الإصابات في المجتمع، ما يسبب زيادة ملحوظة في عدد الإصابات اليومية.

وأوضح "عبد الله"، أن زيادة الإصابات لا تحدث في ماليزيا فقط بل في العالم كله حيث يتأثر بمتغير (دلتا) بما في ذلك الدول المجاورة وبريطانيا، حيث نرى ارتفاعًا في عدد الحالات منذ 26 يونيو، ترجع الزيادة إلى ارتفاع معدل الإصابات بمتغير دلتا".

وأشار إلى أن معدل الإصابات بالفيروس العادي يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 % ولكن لمتغير دلتا ومتغيرات أخرى يعد عالياً أي ما بين 5 إلى 8 %، مما يعني أنه إذا أصيب 100 شخص بهذا المتغير، فقد ينقل إلى 500 وحتى 800 شخص آخرين في فترة قصيرة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة كورونا في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.