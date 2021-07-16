الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى

فن

أغنية الأزمة مع حلا شيحة.. تامر حسني يصل للمليون الرابع بـ «بحبك»

تامر حسني وحلا شيحة
تامر حسني وحلا شيحة

تمكن النجم تامر حسني، من حصد نسب مشاهدة جيدة خلال أول ثلاثة أيام من طرح أغنية " بحبك" على قناته بموقع يوتيوب، حيث وصلت عدد مشاهدات الاغنية إلى 4 ملايين مشاهدة وهي الاغنية التي أحدثت ضجه كبيرة بسبب بعض المشاهد بين بطلي الاغنية تامر حسني وحلا شيحة على حد وصف الأخيرة. 

- الأغنية تتصدر ترند المشاهدات

والأغنية التي كانت من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، قد لاقت تفاعل كبير من قبل متابعي النجمين وهو ما جعلها تتصدر ترند المشاهدات في أول أيام طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خاصة بعدما أصدر الثنائي بيانات مختلفة تظهر تضارب كبير حول أتفاقهما على الاغنية .

- اعتراض حلا شيحة على الأغنية

فقد قامت حلال شيحة بكتابة بعض السطور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت حالة ضيق شديد من صناع الاغنية والتي تأتي ضمن مشاهد فيلمها الجديد "مش أنا"، حيث كتبت منذ أيام :"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، خصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

-  رد تامر حسني 

ليرد حسني قائلاً :" أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا، مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقه إني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاج عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

وفيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته  كلا من حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

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