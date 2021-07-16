الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: 75 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم  الجمعة 16 يوليو، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٥ دقيقة

 

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٥ دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- أسيوط /  أسوان مدة ٥٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها منتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة/ الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة "تحيا مصر" اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/7/2021، والقطارات هى: 142/ 1111 /1110/141، حيث يتكون كل قطار من  10 عربات (تحيا مصر)، والذى يأتى فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.            

وأضافت الهيئة أنها قررت اختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد/سوهاج والعكس بمحطة القاهرة، وذلك اعتبارًا من يوم 13/7/2021، على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا، ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة- أسوان vip، يزداد إقبال المواطنين على القطارات قبل فترة عيد الأضحي المبارك وذلك كون القطارات الوسيلة الأكثر سرعة والآمنة، ونسلط الضوء على مواعيد القطارات vip من القاهرة وحتى أسوان، وكذلك مواعيد القطارات من أسوان وحتى القاهرة.

وتوفر هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات القاهرة- أسوان وكذلك مواعيد قطارات أسوان- القاهرة، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات قبل السفر.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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