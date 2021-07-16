أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

أعلن مسئولون في العاصمة اليابانية طوكيو، عن تسجيل 1271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الثالث على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابة اليومية في طوكيو حاجز الـ1000 حالة.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن أعداد الإصابة اليومية المسجلة حاليًا تفوق الأعداد اليومية التي كان يتم تسجيلها في الموجة السابقة من الفيروس في أبريل ومايو الماضيين.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أعلن الأسبوع الماضي عن فرض حالة الطوارئ على طوكيو للمرة الرابعة منذ بدء جائحة كورونا، بدءًا من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل، ذلك في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بالفيروس وخاصة سلاسة "دلتا" المتحورة.

كما أعلنت اليابان عن منع حضور الجمهور مباريات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق مبارياتها بدءًا من 23 يوليو الجاري.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

