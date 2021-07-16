قرار من النيابة بشأن «عقار الطالبية» المحترق

تواصل نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان، تحقيقاتها في حريق عقار الطالبية الذي التهم 5 محلات.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص العقار ومعاينته وبيان مدى تأثير النيران عليه ومدى وجود خطورة من تواجد السكان به.

وعرضت حالة العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظًا علي سلامه المواطنين لحين عرضه علي كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلي بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع 3 من مستأجري المحلات بعقار الطالبية المحترق، كما تستمع لأقوال نجل مالك العقار كأحد المتضررين لامتلاكه وحدة سكنية من بين الشقق المحترقة.

وتحقق النيابة مع مستأجري المحلات حول عدم الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم إلى مسرح حريق عقار الطالبية؛ لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق والخسائر التي تسبب بها.

ورافق النيابة خلال المعاينة رجال الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق حيث كلفتهم النيابة برفع آثار الحريق لتحديد أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأسفرت المعاينة الأولية أن العقار مكون من 12 طابق وأرضي يوجد به مدخل لمعرض السجاد الذي يقع في الطابق الأول على مساحة 250 مترًا، كما يحتوي الطابق الأرضي على محلات سوبر ماركت ولعب أطفال وملابس والتي التهمتهم النيران بعدما امتدت إليهم.

وتفحص النيابة نقطة بداية الحريق حيث تضاربت أقوال شهود العيان بين بدايته من معرض السجاد او من محل السوبر ماركت.

وكانت المعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 5 محلات تجارية بينها سوبر ماركت ومحل ملابس وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضًا تفحم معرض السجاد في الطابق الأول.

وتبين من المعاينة المبدئية أن مساحة العقار تتجاوز 700 متر وتفحم الطابقين الأرضي والأول بالكامل.

كانت أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به، حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية، وحاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الحريق نشب في عقار مكون من 13 طابقًا.