كوريا الجنوبية تقدم مساعدات بقيمة مليون دولار إلى إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية تخطط لتقديم ما قيمته مليون دولار، من مكثفات الأكسجين ومعدات طبية أخرى خاصة بالحجر الصحي إلى إندونيسيا، وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكورونا هناك.

وذكرت الخارجية الكورية- في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية- أنه بالنظر إلى خطورة الوضع الأخير لفيروس كورونا في إندونيسيا، تخطط الحكومة لتقديم المواد بسرعة، وتأمل في أن يساعد ذلك الدعم إندونيسيا في التغلب على جائحة كوفيد- 19.

وسجلت إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، أمس الخميس، 56,757 إصابة جديدة، متجاوزة عدد الإصابات اليومية في الهند وسط بطء حملة التطعيم وانتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.