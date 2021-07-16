الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

البدوى: «حياة كريمة» تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تواكبت مع إطلاق الجمهورية الجديدة، الهدف منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع الشعب المصري.

وأضاف البدوي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير الظروف الحياتية لسكان المناطق الأقل حظا إلى الأفضل، خاصة أن هذه المبادرة الإنسانية لن تمس تطوير المنازل فقط، وإنما ستحدث تغيير في الحالة الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية بتلك المناطق لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير كافة الخدمات التي يحتاجها سكان تلك المناطق من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومكاتب بريد  مكاتب خدمات حكومية وغيرها من تلك الخدمات.

ودعا البدوي كل عمال مصر بالمساهمة في هذه المبادرة بما لديهم من خبرات فى تطوير مثل هذه المناطق.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجنوح للسلام لا يعنى مطلقَا أنه يعنى المساس بمقدرات مصر، وتابع: "المساس بمقدرات مصر خط أحمر.. ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.. الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: "لن نسمح لأى من كان أن يقترب منه.. وفى سبيل الحفاظ عليه خيرات متعددة نقررها طبقًا للموقف والظروف".

بينما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات "حياة كريمة" تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها.

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الإجتماعية إقامة مشروعات اقتصادية توفير فرص عمل

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وائل لطفي

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