ارتفاع توقعات النمو فى الصين مع تحسن الإنفاق الاستهلاكى

ارتفعت توقعات النمو في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل البيانات الإيجابية التي صدرت في يونيو الماضي، وجاءت أفضل من التوقعات، فضلًا عن الانتعاش القوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل ستاندرد تشارترد وجي.بي مورجان تشيس أند كو وبنك أي.إن.جي، رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيدًا عن سياسات

التشديد.

ونقلت بلومبرج عن هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني بمجموعة جولدمان ساكس المالية، القول إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرة إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي.

وأضافت شان، في مقابلة مع شبكة تليفزيون “بلومبرج”، اليوم الجمعة، أن "ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجعة".

وأردفت بالقول إن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن "مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن الكوبونات الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة، أمس، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1%، وأقل كثيرًا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3%.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموًا بمعدل 1.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2% بعد نموه بمعدل 6. 0% خلال الربع الأول من العام.