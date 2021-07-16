برتوكول تعاون بين «التنمية المحلية» وصندوق تحيا مصر و«مواطنون ضد الغلاء»

لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

- شعراوي: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية الطازجة بـ 70 جنيها في 4 محافظات خلال عيد الأضحى

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة، وصندوق تحيا مصر، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وذلك بمقر الوزارة لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية .

ووقع البرتوكول كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ومحمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر .

- نسعى بصورة مستمرة في المساهمة لرفع العبء عن كاهل المواطنين

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، مضيفا أن الوزارة وفرت طبقاً للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت ، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاماً.

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات (التموين - الصحة - الخدمات البيطرية ) وإعداد تقرير دوري حول عملها، مشيرا إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالاً من المواطنين على عملية الشراء ، مشيراً إلي إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كافي من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة .

ومن جانبه قال رئيس جمعية " مواطنون ضد الغلاء "، أن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في مجال حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة ، وتقوم أيضاً بدور فعال في رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم .

وأضاف "العسقلاني" أن الجمعية ستقوم بتجهيز المنافذ الثابتة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية كما ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظات .