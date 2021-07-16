أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 16 يوليو 2021

شهدت اليوم أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة استقراراً، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار أسعار البطيخ لتتراوح من 32 إلى 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 إلى 10 كجم) ، واستقرت أسعار الكنتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهاً للكيلو واستقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 6 : 9 جنيهًا للكيلو، وفيما يلي أسعار الفاكهة في السوق.

- أسعار الفاكهة

سعر البرتقال صيفي من 2.5 :4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 7 : 11 جنيها للكيلو.

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 15 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً

- أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتي الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

- أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 10 : 17 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

- أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

- أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 11 : 17 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15: 20 جنيه للكيلو

- أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو.