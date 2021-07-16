تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 16-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة الموافق 16-7-2021، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال الخبراء- في بيان اليوم الخميس، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 40 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبورماد 37 26

حلايب 36 27