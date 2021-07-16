الجيش الروسى يختبر مظلات خاصة بإنزال المدرعات المأهولة جوا

بدأ الجيش الروسي اختبارات منظومة مظلات تستخدم لإنزال مدرعة "تايفون – في دي في" وغيرها من المدرعات الثقيلة جوا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية "تولت تصميم المظلات الجديدة شركة "تيخنوديناميكا"، بصفتها فرعا لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وذلك في إطار مشروع "باراشوت" التصميمي الذي يقضي بإنزال المعدات الحربية المأهولة (بأفراد الطاقم داخلها) جوا.

وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" إيجور ناسينكوف إن الاختبارات الأولى قد أجريت على منظومة المظلات .

وقالت وكالة "نوفوستي" إن الخبراء في قوات المظليين الروس أنزلوا جوا بمشاركة الأخصائيين في الشركة نموذجيْن اختباريين من المعدات الثقيلة يزن أولهما 9 أطنان ويزن ثانيهما 18 طنا وذلك بواسطة منظومة المظلات المتكونة من بضع مظلات.

وتسمح تلك المنظومة بإنزال مدرعة "تايفون – في دي في" بوزن 18 طنا ومدرعة "تيغر" بوزن 9 أطنان مع أفراد طاقميهما.

وقال مدير عام الشركة إيجور ناسينكوف إن شركته بصدد اختبار مظلة فردية حديثة من طراز " كاديت 100 دي" ستحل عام 2023 محل مظلة "دي 10" القديمة وسينزل بها مظلي مع أسلحته وتجهيزاته بوزن 160 كيلوغراما بسرعة لا تزيد 5 أمتار في الثانية. ولا تزيد دقة الهبوط عن 100 متر.

يذكر أن منظومة المظلات الجديدة التابعة لشركة "تيخنوديناميكا" سيتم الكشف عنها في منتدى "الجيش – 2021". نهاية يوليو الجاري.

وعلى صعيد آخر، أعلن المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات في روسيا، يوري سليوسار، اليوم، أن وزارة الدفاع الروسية ستتسلم سنويا اعتبارا من العام القادم 12 من مقاتلات الجيل الخامس الحديثة من طراز (سوخوي- 57).

وقال سليوسار- خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم: "في مجال الطيران التكتيكي والتعبوي، كان الحدث الرئيسي للعام الماضي هو تسليم أول طائرة من طائرات الإنتاج المتسلسل من طراز (سوخوي- 57) في شهر ديسمبر، وفي العام الحالي سنقوم بتسليم أربع طائرات أخرى لوزارة الدفاع".

وأضاف: "ستكون مهمتنا حاليا مع الشركات المتعاونة معنا هي الوصول إلى مستوى 12 طائرة سنويا، تتسلمها وزارة الدفاع اعتبارا من العام القادم"، مشيرًا إلى توقيع عقد مع الدفاع الروسية لشراء 76 طائرة من هذا النوع.

وتعتبر "سوخوي- 57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس (وكان اسمها الأسبق "باك فا" واسمها التجريبي "تي- 50")، وهي مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والأهداف على سطح الماء.

وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010، ومن خواص المقاتلة (سوخوي- 57) المتميزة الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى امتلاكها أحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية وصعوبة اكتشافها من قبل الرادارات.