حظك اليوم جميع الأبراج النارية الجمعة 16 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 الأبراج النارية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.

عاطفيًا: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك.

صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

الأسد

مهنيًا: يولد هذا اليوم حنينًا من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.

عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجًا في الأعصاب.

ومن مشاهير هذا البرج رشدي أباظة.

القوس

مهنيًا: يوم ممتاز وداعم من الطاقة الفلكية طلتك حلوة تبرز فيها صفاتك الشخصية المحببة عند الآخرين.

عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها معت الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.

صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.

ومن مشاهير هذا البرج تايلور سويفت.

صفات الأبراج النارية

تتميز الأبراج النارية، بعدد من الصفات، وهي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور، وحب الحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويفضل أصحاب هذه الأبراج الإبداع فى العمل والتميز، ويعرف عن مواليد الأبراج النارية حسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم.

كما أن مواليد هذا البرج، يطمحون إلى الحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن مساوئ مواليد الأبراج النارية هي االغطرسة والغرور في الحديث مع الآخرين، كما يعرف عنهم سرعة الغضب الحاد فى بعض الأحيان.