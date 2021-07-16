حظك اليوم جميع الأبراج الترابية الجمعة 16 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

الثور

مهنيًا: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.

عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحياناً، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيراً ويجد لك الحلول المناسبة.

صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

العذراء

مهنيًا: يوم ايجابي يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك أن تكون حاضراً ومسؤولا.

عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.

صحيًا: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق.

ومن مشاهير هذا البرج خالد النبوي.

الجدي

مهنيًا: تلتقي شخصًا ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.

عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.

صحيًا: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق.

ومن مشاهير هذا البرج برادلي كوبر.

جدير بالذكر أنه يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدًا، ويتميزون بمحبتهم للجميع.

كما أنهم شخصيات عملية للغاية يحبون العمل ويكافحون من أجل تحقيق خططهم العملية المستقبلية وينجحون في الوصول لمراتب عاليه.