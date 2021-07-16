الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج المائية اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، لجميع الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

السرطان

مهنيًا: قد يطرأ تغيير يربكك قليلاً، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء
عاطفيا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر
صحيا: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعا.
ومن مشاهير هذا البرج نوال الزغبي.

 

العقرب

مهنيًا: تعيش يوما معاكسا تعب مسؤوليات توتر فتتاخر الاستحقاقات وتدخل في مفاوضات صعبة ايام متطلبة وضغوط متراكمة.

عاطفيا: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنسانًا عديم الوفاء.

صحيًا: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل.
ومن مشاهير هذا البرج صباح. 

 

الحوت 

مهنيًا: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.

عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.
ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي.

 

جدير بالذكر أن جميع الأبراج المائية يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدًا، ويتميزون بمحبتهم للجميع. وبمساعدتهم.

ومن أبرز صفاتهم أيضا، أنهم يمتلكون شخصيات هادئة، ورومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

 

حظك اليوم برج السرطان برج الحوت برج العقرب التوقعات الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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