هولندا تنتهى من تحديث إحدى أهم سفنها للأبحاث البحرية

أعلن موقع Naval News أن شركة هولندية انتهت من عمليات إصلاح وتحديث سفينة أبحاث بحرية تابعة لجيش البلاد.

وجاء في مقالة نشرها الموقع "و أعلنت Damen Shipyards عن انتهاء عمليات تحديث سفينة الأبحاث البحرية Snellius وإعادتها لسلاح البحرية الملكي الهولندي، عمليات التحديث استغرقت عاما تقريبا، وتم تسليم السفينة للجيش قبل الموعد الذي كان متوقعا سابقا".

وتبعا للموقع فإن Damen استعانت في عمليات إصلاح وتحديث السفينة بعدة شركات هولندية مختصة في هذا المجال مثل : Nevesbu وWartsila وBraspenning و Eekels وKongsberg، وخلال عمليات التحديث تم استبدال وإصلاح معظم أنظمة السفينة ومعداتها.

وكانت ألمانيا قد أدخلت السفينة المذكورة الخدمة لصالح الجيش عام 2003، حيث جهزتها بمعدات تقنية قادرة على وضع خرائط دقيقة لقاع البحر، واستخدمتها في مهمات الأبحاث في بحر الشمال وأجزاء من البحر الكاريبي.

ويبلغ طول هذه السفينة 75 مترا، وعرضها 13.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1900 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 12 عقدة بحرية، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 18 شخصا.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ168 ألفا و958 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 27 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 77ر1 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و53 حالة.



وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و19 أسبوعا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من

جرعة واحدة أو جرعتين.