محكمة أمريكية ترفض الطعن على رفع الحظر على «تيك توك»

رفضت محكمة استئناف أمريكية في واشنطن الطعن القانوني الذي قدمته وزارة العدل لإحياء جهود عهد الرئيس دونالد ترامب لحظر تطبيق "تيك توك".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، حاولت وزارة العدل الأمريكية دون جدوى الحصول على أمر محكمة سابق أوقف إجراء ترامب ضد منصة الفيديو القصير.

وحاولت إدارة ترامب في البداية حظر منصة الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، وحظرت تحميلها من قبل المستخدمين الأمريكيين، ثم سعت إلى إجبار المالك، شركة "بيت دانس" الصينية على نقل عمليات المنصة إلى الولايات المتحدة وتفويض الإشراف إلى شركة أمريكية أخرى.

وطلبت إدارة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن الاثنين الماضي من محكمتي استئناف اتحاديتين رفض الطعون القانونية التي قدمتها وزارة العدل لأحكام المحاكم التي منعت جهودا تعود إلى عهد ترامب لحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديو "TikTok" المملوك للصين.

وفي الشهر الماضي، سحب الرئيس جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترامب والتي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لـ "WeChat" و"TikTok" والتطبيقات الصينية الأخرى وأمر بمراجعة جديدة.

يذكر أن شركة "تيك توك" (TikTok) العالمية، رائدة منصات مشاركة محتوى الفيديو عبر الهواتف الذكية، أزالت 89.13 مليون مقطع فيديو من منصتها (بما لا يتجاوز 1% من المحتوى)، خلال النصف الثاني من عام 2020.



وكشفت الشركة - في تقريرها المعني بالشفافية على منصتها والذي أصدرته مؤخرا - عن أن معظم المقاطع التي تم حذفها (11.78مليون مقطع فيديو)، كان من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 3ر83% منها تم إزالته قبل أن يحظى بأي نسب مشاهدة.



وذكرت شبكة "زد دي نت" التقنية، أنه تم إزالة مقاطع الفيديو، التي تمثل أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على "تيك توك"، لانتهاكها مختلف الشروط المفصلة في أدلة المجتمع الصادرة عن الشركة أو شروط الخدمة الخاصة بها؛ وشمل ذلك سلامة القصر، والمحتوى العنيف والمصور، والأنشطة غير القانونية والسلع الخاضعة للرقابة، والانتحار والأنشطة الخطيرة، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير والرابع خلال العام الماضي.



وتم إزالة حوالي 92.4% من مقاطع الفيديو قبل أن يبلغ المستخدمون عنها، و93.5% من المقاطع في غضون 24 ساعة من نشرها. وتم غلق أكثر من 6.14 مليون حساب على المنصة، بينما تم إزالة ما يقرب من 9.5 مليون حساب مزعج "سبام" إلى جانب 5.23مليون مقطع فيديو نشرته هذه الحسابات. وتم إيقاف إنشاء حوالي 25ر173 مليون حساب من خلال الوسائل الآلية.



وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض أكثر من 3.5 مليون إعلان أيضًا لانتهاكها سياسات الشركة الإعلانية وإرشاداتها، بحسب "تيك توك"، التي أشارت إلى أنها لا تقبل الإعلانات السياسية المدفوعة.