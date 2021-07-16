مرض خطير بسبب الصورة السيلفى

وضع علماء جامعة براون، في مدينة بروفيدنس الأمريكية، خوارزمية تحدد مستوى الهيموغلوبين بالدم من خلال صورة "سيلفي" للسطح الداخلي للجفن السفلي.



وتشير مجلة PLOS ONE، إلى أنه باستخدام تطبيق خاص وصورة "سيلفي" من المريض التقطت بواسطة الهاتف الذكي، يتمكن الطبيب من تشخيص مرض خطير مثل فقر الدم، دون الحاجة إلى تحاليل إضافية.

ومرض فقر الدم، هو متلازمة انخفاض مستوى الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الدم، التي يعاني منها ربع سكان الأرض. وقد يصبح هذا المرض سببا في مضاعفات مختلفة وحتى الوفاة. وينتشر هذا المرض بصورة خاصة في البلدان النامية، حيث توجد مشكلة في تشخيصه، الذي يتطلب إجراء تحاليل معقدة للدم.

وتمكن باحثون من جامعة براون برئاسة سليم سونير بالتعاون مع أطباء مستشفى ولاية رود آيلاند من ابتكار طريقة لتشخيص فقر الدم من خلال صورة "سيلفي" للسطح الداخلي للجفن السفلي ألتقطت بالهاتف الذكي.

وأظهرت دراسات سابقة أن السطح الداخلي للجفن السفلي للشخص، الذي يسمى ملتحمة الجفن، يبدو شاحبا في متلازمة فقر الدم، ما دفع الباحثين في الدراسة الجديدة لاستخدام الهاتف الذكي، والتقاط صور لملتحمة مقل عيون 142 مريضا لديهم مستويات مختلفة من الهيموغلوبين في الدم.

وبعد ذلك أخذ الباحثون مساحة صغيرة من صورة الملتحمة وكبروها في كل صورة، ووضعوا خوارزمية للتعرف على الألوان ونموذجا للتنبؤ يطابق لون الملتحمة والجلد المحيط وبياض العين مع مستويات الهيموغلوبين. ومن ثم اختبروا الخوارزمية باستخدام 202 صورة جديدة.

وتبين من تحليل مجموعة من الصور أن صحة التشخيص زادت عن 72 بالمئة. ولم يؤثر لون جلد المريض على حساسية الطريقة بأي شكل من الأشكال، في حين كانت جودة الصورة ووضوحها العامل الرئيسي الذي يحدد دقة التشخيص.

ووفقا للباحثين، يمكن استخدام هذه الطريقة في مجال التطبيب عن بعد وفي ظروف عدم توفر معدات وأجهزة تحليل الدم اللازمة، لكشف مستوى الهيموغلوبين في الدم وتشخيص مرض فقر الدم الذي يعتبر من الأمراض الخطيرة.