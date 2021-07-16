بلينكن: اعتذار الحريرى عن تشكيل الحكومة تطور مخيب للآمال

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، "تطورا آخر مخيبا لآمال الشعب اللبناني".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف بلينكن في بيان له، أنه "من الضروري تشكيل حكومة مسؤولة وقادرة على تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية الآن. والحكومة يجب أن تستعد أيضا للانتخابات التشرعية عام 2022، التي يجب إجراؤها في موعدها وبشكل حر ونزيه".

واعتبر بلينكن أن "الطبقة السياسية اللبنانية أضاعت الأشهر التسعة الأخيرة واقتصاد لبنان في حالة انهيار والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بشكل موثوق".

ودعا بلينكن "الزعماء في بيروت إلى ترك الخلافات الحزبية جانبا وتشكيل حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهذا ما يحتاجه شعب لبنان".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد أبلغ الرئيس ميشال عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وانتقد في تصريحات صحفية "حزب الله" وميشال عون.

وعلى صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم ، بضمان وصول كامل وآمن لطواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى تيجراي، الإقليم الواقع في شمال البلاد والغارق في الحرب منذ ثمانية أشهر، وفقا لفرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بلينكن أدان في المكالمة الهاتفية مع أبي "تدمير جسور في تيجراي، من بين عوائق أخرى أمام الوصول" إلى الإقليم الشمالي.

وكان أبي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفدرالي إلى تيجراي في مطلع نوفمبر الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك، ونزع سلاحها.

وأعلن أبي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي. ولكن ما هي إلا بضعة أشهر حتى أعاد المتمردون تجميع صفوفهم وشنّوا هجوماً مضادّاً واسع النطاق سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.