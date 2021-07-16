الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنرسل المارينز لهايتى

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل إلى هايتي عناصر المارينز لحماية السفارة الأمريكية، مستبعدا إرسال قوات أخرى إلى هناك.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بايدن عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نحن سنرسل فقط عناصر من المارينز إلى سفارتنا لضمان أمن طواقمنا هناك".

 

وتابع: "أما فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي فليست مطروحة في الوقت الراهن".

 

وكانت حكومة هايتي قد طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على الأمن في البلاد في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز وعلى خلفية الانفلات الأمني العام وعنف العصابات.

 

ويوم الإثنين الماضي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن مثل هذا الخيار غير مستبعد وإن الموضوع "قيد البحث".

 

وكانت الولايات المتحدة أرسلت الأحد وفدا حكوميا إلى هايتي لبحث سبل ضمان "أمن البنى التحتية الحيوية" ولقاء المسؤولين الأمنيين المكلّفين بالتحقيق في قضية اغتيال مويز.

 

وعلى صعيد آخر،  أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك اليوم الجمعة في اجتماع افتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC".


وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن القادة المشاركين في الاجتماع سيناقشون إنهاء جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي الدولي وتستضيف الاجتماع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.


وأضافت أن مشاركة الرئيس بايدن ستركز على جهود الولايات المتحدة في المنطقة المطلة على المحيطين الهندي والهادئ والتزامه أمام المؤسسات متعددة الأطراف.


ونبهت ساكي إلى أنه نظرا لأن هذه هي المشاركة الأولى للرئيس بايدن مع العديد من قادة منتدى "APEC"، وخصوصا في منطقة جنوب شرق آسيا، فسوف يسلط بايدن الضوء على الأهمية التي يوليها للمنطقة ورؤيته لأن تكون منطقة حرة ومفتوحة.


ومن المقرر أن يطلع بايدن القادة المشاركين على ما تقوم به الولايات المتحدة حتى تصبح ترسانة للقاحات للمنطقة ولدعم جميع من يعانون من فيروس"كوفيد ـ 19".

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