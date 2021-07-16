«كنتم فين قبل تلقى الأجر».. مخرجة «مش أنا» ترد على معز مسعود وحلا شيحة

علقت سارة وفيق، مخرجة فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني والنجمة حلا شيحة، على أزمة تبرؤ الأخيرة من مشاهد بالفيلم، موجهة رسالة إلى زوجها الداعية معز مسعود، بعد تعليقه على أحد كليبات الفيلم.

وأثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل بعد هجومها على انتشار كليب يجمعها بالفنان تامر حسني من فيلم "مش أنا" لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما، لتنشر حلا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، منشورًا يهاجم فيه الفيلم وتعلن تبرؤها منه، قائلة: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي".

معز مسعود يهدد بـ"حلول أخرى"

وقال معز مسعود، في منشور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "إلى زوجتي الغالية حلا أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا، وإن حياتك اتغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي رغم الوعد الشفهي لتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي) ، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالتسمية لنا".

وأضاف: "لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد ومتشغلیش بالك بأي كلام بيتقال بغیر علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

وتابع: "قادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معين من المشاهد يعني نوع معين من الفن و ( مش تعميم على الفن كله)، وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة ( اللي أنا سميته الانتحار الثقافي في كلمتي في الحوار الوطني سنة ۲۰۱۱، والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة اللفكر والفنون، كل ناحية منهم فاكرة إنها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فتنا بيعبر بجد عننا".

كما وجه رسالة إلى زوجته قائلًا: "الشجعان زيك بس هم اللي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات مهما كان التمن الي بيتدفع.. الشجعان زيك بس هم اللي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس.. فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي اشتباك افتتح في مهرجان كان وفيلمي القادم رايح مهرجان فينيسيا قريب.. وهنقدر ناخد أنا وأنت خطوات أكبر وامثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي.. رحلتنا واحدة".

مخرجة الفيلم: ليس لك حق في طلب حذف المشاهد

بدورها، ردت سارة وفيق، مخرجة فيلم "مش أنا"، على منشور الداعية معز مسعود، لافتة إلى أن الأخير ليس له الحق في طلب حذف مشاهد.

وقالت مخرجة الفيلم، في منشور لها غلى "فيسبوك": "قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه إنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد إذن حضرتك إحنا نشيل مشاهد ليه وبأي حق بعد ما صورت وأخدت أجرها كاملًا؟".

وأضافت: "وإحنا مالنا إنك اتجوزتها !!!! أنت إتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم ده، ودي حاجه بينك وبينها إحنا مالنا وكمان بتقول كنت هتاخد إجراء.. إجراء إيه اللي تاخده أنت ملكش أي حق تاخد أي إجراء المفروض تشكرنا إننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير أفيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين، أنت متعملش حاجه غير إنك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس إزاي أنا والمنتج والفنان تامر حسني فتحنا الفيلم وعيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامر حسني ماديًا عشان يرضي حلا مع إنها مشاهد من وجهة نظري طبيعية و كوميدية و رومانسية راقية لأن دي طبيعة أفلام تامر، ومع ذلك شال كل المشاهد دي واحترم وجهة نظرها".

وفيما يخص الكليب قالت: "هو حضرتك كنت فين من 21 يومًا من ساعة ما الفيلم نزل ما هو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريبًا شافت الفيلم، ومحقق أعلى ايرادات كنت فين حضرتك وهي كانت فين ؟؟؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه وبعدين دا كليب رومانسي والمراعاة من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج، ودي مصاريف كبيرة أوي وحلا وافقت تصور برضاها ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا على رسايلنا، كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحة صح مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو أنت السبب في المقاطعة دي والله أعلم، بعدين حضرتك كنت فين وهي بتكتب البوست الصبح، ليه المواعظ العظيمة الجميله دي منصحتهاش بيها، دا لو مش أنت اللي كاتب البوست أصلًا، أنا مكنتش ناوية أرد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الأدب والاحترام ووضح كل حاجة وحلفني ماردش عشان خاطر نفسيتها، بس أنت استفذتني بصراحة و لو أنت اللي أرغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج ده عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فأنت فضلت نفسك على حساب حلا وللأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك ده لو أنت السبب برضو والعلم عندالله".