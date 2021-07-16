وزير الصحة التونسى: لقاحات السعودية لم يتم تأمينها بعد

ذكر وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن اللقاحات التي وعدت السعودية بالتبرع بها لتونس، لم يتم تأمينها بعد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكد فوزي المهدي أن المملكة ما زالت تبحث على مصدر لشراء مليون جرعة من اللقاح، مضيفا أن المليون جرعة غير جاهزة بعد.

وسجلت وزارة الصحة يوم الأربعاء 14 يوليو 164 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و7878 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 17009 وفيات و526487 إصابة، منذ ظهور الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وفي المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 419461

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.