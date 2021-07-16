الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 52789 إصابة و1548 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 52789 إصابة بفيروس كورونا و1548 حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات المرض.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 19 مليونا و262518 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538942 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المركز الأول على مستوى أمريكا اللاتينية.

 

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم 

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

جديد البرازيل ورونا كورونا اصابة برازيل بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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