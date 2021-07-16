اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.. مظلة تفاعلية لشباب مصر.. تعرف عليه

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، ضمن فعاليات احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة “حياة كريمة”.

والاتحاد .. هو تجمع شبابي مصري يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وسياسات الدولة المصرية وبالتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف المساهمة بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة.



ويضم عددًا من الكيانات الشبابية والمبادرات والحركات المعنية بالعمل العام، والتنمية المجتمعية والسياسية و التجمعات الشبابية ويأتي في مقدمتها:

كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، متطوعي حياة كريمة، مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤتمر الوطني للشباب، منتدى شباب العالم.



تأسيس كيان وطني يكون قادر على إحداث تغيير وتطوير في الحياة المجتمعية وكذلك استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب بما يساهم في نهضة المجتمع المصري.

"أهدافه"

ويهدف الاتحاد لتوحيد كافة المجهودات الشبابية على مستوى الجمهورية تحت مظلة واحدة لتعزيز الوعى بالعمل الوطني والمجتمعي، فضلا عن إعداد كوادر شبابية وطنية وصقلها بالخبرات العملية المجتمعية والسياسية، وإتاحة المزيد من فرص العمل العام وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة الفعالة.

-تكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر تعمل على تعزيز الوعى الوطني والاجتماعي و التنموي و السياسي لدى الشباب وتعزيز مهاراتهم و قدراتهم

-إشراك الخبرات العلمية من الفئات الشبابية في العمل الوطني في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية بشكل لا مركزي.

-تنمية القدرات الشبابية من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحياة المجتمعية وتوفير الفرص التدريبية والمنح التعليمية

-زيادة الوعى الوطني من خلال تمكين الشباب لتحمل المسؤلية الوطنية تجاه الدولة والمجتمع

-توسع نطاق الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية

-دعم الحراك المجتمعي الشبابي من خلال توظيف القوى الشبابية من خلال توظيف القوى الشبابية في عمل مؤسسي منظم

-تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الابداعية

-زيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء

-دعم مفهوم العمل السياسي المعنوي بالقضايا الوطنية

-دعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وارساء قواعد العمل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة