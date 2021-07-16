المهندس ريمون صفوت: إحساسى وأنا أقف أمام الرئيس لا تصفه الكلمات

"إحساسي وأنا أقف أمام الرئيس لا تصفه أو تعبر عنه الكلمات.. فوجئت بدعوتي لحضور المؤتمر منذ يومين ولم أكن أعلم بتكريمي.. حياة كريمة مشروع القرن" بهذه العبارات بدأ المهندس ريمون صفوت شفيق، أحد مسئولي إدارة التحول الرقمي بديوان عام محافظة المنيا، كلامه بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له بالاحتفالية التي تم تنظيمها مساء الخميس.

وقال المهندس ريمون صفوت شفيق، إنه تم تعيينه في ديوان عام محافظة المنيا في عام 2008 ضمن المعينين بمركز المعلومات، وأنه يقيم بالمنيا، ويعمل بإدارة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وكان يتابع المشروعات المنفذة بمبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" ميدانيا ويرفع الإحداثيات، لربطها على موقع إلكتروني خاص بالمبادرة لمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد "ريمون": لم أكن أعلم بالتكريم ولكنني فوجئت منذ يومين بدعوتي لحضور المؤتمر، وكان إحساسي وأنا أقف أمام الرئيس أثناء التكريم لا تصفه أو تعبر عنه كل الكلمات، خاصة وأنه تم تكريمي لمشاركتي في مشروع القرن الذي غير صورة وشكل الحياة بالريف المصري وأحدث نقله كبيرة وغير مسبوقة.

وأوضح "ريمون" أنه كان يتابع مع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، الذي كان حريصًا على تقديم كافة أشكال الدعم والمتابعة الدورية والمستمرة والنزول على أرض الواقع والتغلب على أي عقبات، ووضع خطط العمل، ونسب تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أن دوره كان يقوم على النزول الميداني لمتابعة نسب التنفيذ بالقرى والمراكز المستهدفة وعددها 192 في 5 مراكز هي مغاغة، العدوة، أبو قرقاص، ملوي، ودير مواس، كما كان يقوم بتصميم "ويب سايت" لـ"حياة كريمة" لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.