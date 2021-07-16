الجمعة 16 يوليو 2021
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فن

فنانو مصر يشيدون بمبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى

حياة كريمة لتنمية
حياة كريمة لتنمية الريف المصرى

أشاد فنانون مصريون بمبادرة (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري، مؤكدين أن أهالي قرى مصر يستحقون الحياة اللائقة التي تستهدفها المبارة وتغطي 58 مليون مواطن بتكلفة تتخطى 700 مليار جنيه.


وأطل الفنانون وهم سفراء المبادرة، في فيلم تسجيلي عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في فعاليات المؤتمر الأوزل للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري، مؤكدين أهمية المشروع لتطوير قرى الريف المصري، في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وبناء الإنسان المصري، وإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


من جانبه قال الفنان أحمد حلمي - في الفيلم التسجيلي - إن القرية المصرية هي أصل مصر وهي الخير لمصر.


فيما قالت الفنانة إسعاد يونس، إن "حق أهلنا في ريف مصر يلقوا سكن كريم"، وقال الفنان ماجد الكدواني "من حقهم يلقوا بني تحتى ومدارس محترمة".


وأكد المخرج شريف عرفة أن مبادرة (حياة كريمة) ليست مجرد منشآت، "لكنها أمل لنا كلنا في مصر، والذي كان مستحيل سيكون ممكن، والذي نراه صعب سيكون واقع".


من جانبها قالت الفنانة يسرا: "من حق كل واحد في ريف مصر أنه يعيش حياة كريمة".. وقالت منى زكي: "أهلنا الذين يعيشون في القرى والريف يستحقون حياة كريمة، القرية المصرية هي الأصل".


وضمن الفيلم التسجيلي، قالت مسئولة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) غادة مكاوي: "نتعاون مع مبادرة حياة كريمة في أربعة قطاعات هي الصحة والتعليم والطفولة وحماية الطفولة"، مضيفة: "نحن سعداء بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وسنستمر في هذا التعاون".


كما شارك في الفيديو الكاتب أحمد مراد ولاعب كرة القدم سابقا حازم إمام وعدد كبير من الشخصيات العامة، الذين عبروا جميعا عن امتنانهم لكل من شارك ويشاك في المبادرة من أجل مصر أفضل.

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وائل لطفي

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