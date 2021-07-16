المهندسة عبير ابنة المنيا: فوجئت بتكريمى من الرئيس.. و«حياة كريمة» مبادرة عظيمة

قالت المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، أحد مسئولي نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، إنها فوجئت بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضورها مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة، وإنها ومنذ انطلاق المبادرة التي تستهدف 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبو قرقاص وملوي ودير مواس في الجنوب، وهي تعمل بمنتهى الحماس والجد لأنها مبادرة عظيمة أدخلت الفرحة في قلوب جميع المصريين خاصة سكان الريف.

وأكدت "عبير" أنها كانت تتولى مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بقرى المبادرة، وتتابع نسب التنفيذ أولا بأول على مستوى جميع القطاعات، ونوهت بأن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها على الإطلاق، موجهة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي يقدم كافة أشكال الدعم ويتابع تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومستمر ويجري جولات تفقدية باستمرار.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.

وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين في إدارة التحول الرقمي وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، وعبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دور بارز في إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد مساء الخميس، احتفالية المؤتمر الأول لحياة كريمة باستاد القاهرة الدولي

وقال الرئيس السيسى في كلمته: "إنني إذ أعلن اليوم، انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينا على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين - دولةً وشعبًا فإنني اعتبره تدشينًا للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثباتٍ ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة: عسكريًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا وتعلى مفهـوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية".