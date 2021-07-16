وزيرة الثقافة: معرض الكتاب 52 جاء حرصا على استكمال رسالة التنوير

ودع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان "في القراء حياة" خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.

وأعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات ساهمت بشكل مباشر فى إنجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الإيجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20%؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلًا عن زيادة 5 أيام على المدة المقررة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار.

وأوضح أن المتابعات الميدانية رصدت إشادات عديدة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها .

يذكر ان الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و 700 الف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة ، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة .

وجاءت أهم أرقام الحصاد الختامي للدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتالى:



أولًا: مبادرة ثقافتك كتابك

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 ألف نسخة مباعة حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 إلى 20 جنيهًا وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب "شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الإخوة الأعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران.

واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثاني بـ35 ألف نسخة وكان الأكثر مبيعا سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ، فجر الضمير.

كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق، إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمي التي يبلغ سعرها 1 جنيه ومجلة قطر الندى التى تبلغ سعرها 3 جنيهات.

دار الكتب والوثائق القومية

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 الف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار"4 اجزاء"، أبكار الافكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الامالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وقدمت خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

المركز القومي للترجمة

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي قرابة 14 ألف نسخة وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز “الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام”.

وقدم المركز خصمًا على أسعار الكتب يصل إلى 50% لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، والصحفيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا الى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من اي عنوان.

صندوق التنمية الثقافية

قطاع صندوق التنمية الثقافية يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، كما شهد جناح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد اقبالا من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.