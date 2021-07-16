عائشة بن أحمد: «ماليش أصحاب فى الوسط الفنى»

أكدت الفنانة عائشة بن أحمد أن علاقتها بزملائها فى الوسط الفنى جيدة جدا، ولكن ليست لديها الكثير من الأصدقاء من النجوم.

وأضافت عائشة، في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك"، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090: "عندى أصدقاء فنانين فى تونس أكتر وده شيء طبيعى، أنا مش فى بلدى ولسه مش عارفة الناس هنا كويس، وكان صعب إنى اندمج كده بسهولة فى الأول".

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا قالت: "أنا بالنسبة لى مواقع التواصل الاجتماعى لها هدف، يعنى لما أجى أنزل حاجة بقول إيه الهدف من الصورة دى، أو من البوست أو الكلمة اللى هكتبها، وماينفعش أنزل صورة علشان بس الناس تشوفنى".

وعن مسلسل "نيوتن" قالت: "لم أتوقع كل هذا النجاح للمسلسل وإن كنت توقعت أن يحظى بمتابعة جيدة من الجماهير لأن الشخصيات تركيبتها غريبة ومثيرة والأحداث متنوعة وسريعة وتناقش قضية مهمة".

وكشفت عائشة علاقتها بأبطال المسلسل قائلة: "أنا بحب سيد رجب جدا وهو شخص محترم وصديق عزيز هادئ وحساس".

وأبدت سعادة شديدة بالعمل مع منيري ومحمد ممدوح وكل أبطال العمل.