الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

%25 خصم على تذاكر عروض «الصوت والضوء» خلال أيام عيد الأضحى

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء

أعلنت  شركة مصر للصوت والضوء عن أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتشجعيآ للسياحة الداخلية، فقد تقرر منح خصم 25 %على سعر تذكرة اللغة العربية لعروض الصوتا والضوء (للمصريين والعرب فقط) خلال أيام العيد (4 أيام) وذلك بجميع المناطق (الهرم – الكرنك – دفو – فيلة – أبو سمبل).

 

وتصل سعر التذكر العادية 80 جنيهًا أما التذاكر فئة الـvip فتصل إلى 100 جنيه، كما يمكن حجز تذكرتك عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة https://soundandlight.show/ar 

 

كما أوضحت الشركة أن العروض ستقام وسط إجراءات التشديدعلى استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال التواجد في ساحات العروض، والتزام بارتداء الكمامة أثناء العرض، كما طالبت من المواطنين بضرورة الالتزام بالحفاظ على المنطقة الأثرية والمتعلقات الموجودة بها وعدم العبث أو استخدام مواد قابلة للاشتعال أو ألعاب نارية، والالتزام بشروط وضوابط المواقع المقام بها العروض وعدم استخدام العروض في أي نشاط عقائدي أو سياسي أو مخالف للنظام والآداب العامة أو أي نشاط آخر غير وارد في الاتفاق.

 

وتبدأ العمل بالعروض طبقا لمواعيد الصيفية بان تقام فى منطقة الأهرامات وأبوسمبل في تمام  الساعة السابعة والنصف مساء، أما في مناطق أدفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساءً مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية  والوقائية  وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستقبال 50% من القدرة الاستيعابية لساحات العروض.

 

وتعتبر عروض الصوت والضوء من أكثر العروض التى يحرص عليها السائحين الأجانب على مشاهدتها عند زياراتهم، فيما تسعى وزارة السياحة على جذب المصريين من أجل الاستماع إلى قصص الفراعنة العظماء.

عروض الصوت والضوء الأهرامات إدفو معبد أبو سمبل عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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