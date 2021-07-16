الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والد «عريس الإسكندرية»: خطيبته أصيبت بشلل وعمته بجلطة بسبب صدمة وفاته

والد عريس الإسكندرية
والد عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

قال أحمد عبد ربه والد عريس الإسكندرية، الذي لقي مصرعه آثر سقوط رافعة الآثاث أثناء نقل عفشه بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، إن الحادث تسبب في إنهيار عدة أسر فليست أسرتنا فقط هي التي فقدت أحد أفرادها.


وأضاف في تصريحات ل« الدستور» إن صديق محمود ويدعي الجبالي، لقي مصرعه في الحال بعد سقوطه من أعلى الرافعة مع نجله بعد أن حُلت الرافعة لعدم صيانتها، مشيرًا إلى أن محمود كان موعد زفافه في آخر شهر يوليو، والجبالي في شهر ديسمبر القادم.


وأوضح عبد ربه أن خطيبة محمود تعرضت لصدمة كبيرة أثرت على الكلام، مما عرضها لشبه شلل مؤقت ادي إلى إغلاق الفكين ولا تتناول سوى الماء والعصير، كما تعرض والدها لوعكة صحية بسبب صدمته وحزنه.


ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث تعرضت شقيقته، عمة العريس إلى جلطة مفاجأة على أثرها يتم إجراء عملية في القلب لتوسعة الشرايين، وهي الآن في المستشفى.


ومن جانبها اشارت والدة محمود ضحية رافعة الأثاث ل«الدستور» إنها تنتقل إلى المستشفى يوميا بمساعدة نجلها الثاني أو أحد أقاربها يوميًا، مشيرة إلى أنها قبل إجراء الحوار كانت عائدة من المستشفى بعد إعطائها محلول في محاولة لضبط معدل ضغط الدم.

 

وأوضحت أن الجميع من الجيران والأقارب حزنوا على نجلها، ما جعل في كل منزل عزاء، بسبب طيبة ابنها الفقيد، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بحسن الأخلاق والحنية خاصة على شقيقه الصغير من ذوي الهمم.


وكان قد شهدت منطقة السيوف شرق الإسكندرية، الجمعة الماضية، حادث مأساوي بسقوط رافعة آثاث، كان عليها شابان، أحدهما العريس وآخر صديقه، ليلقوا مصرعهم في الحال، بسبب فك قاعدة الونش المسؤول عن رفع الاثاث.

والد عريس الإسكندرية اصابة خطيبته بشلل ضحية رافعة الاثاث عريس السيوف سقوط رافعة ومصرع شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

بناء على توجيهات الرئيس.. تعديل موعد إجازة عيد الأضحى

والد «عريس الإسكندرية»: خطيبته أصيبت بشلل وعمته بجلطة بسبب صدمة وفاته

السيسي: المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقى لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى