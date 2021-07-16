والد «عريس الإسكندرية»: خطيبته أصيبت بشلل وعمته بجلطة بسبب صدمة وفاته

قال أحمد عبد ربه والد عريس الإسكندرية، الذي لقي مصرعه آثر سقوط رافعة الآثاث أثناء نقل عفشه بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، إن الحادث تسبب في إنهيار عدة أسر فليست أسرتنا فقط هي التي فقدت أحد أفرادها.



وأضاف في تصريحات ل« الدستور» إن صديق محمود ويدعي الجبالي، لقي مصرعه في الحال بعد سقوطه من أعلى الرافعة مع نجله بعد أن حُلت الرافعة لعدم صيانتها، مشيرًا إلى أن محمود كان موعد زفافه في آخر شهر يوليو، والجبالي في شهر ديسمبر القادم.



وأوضح عبد ربه أن خطيبة محمود تعرضت لصدمة كبيرة أثرت على الكلام، مما عرضها لشبه شلل مؤقت ادي إلى إغلاق الفكين ولا تتناول سوى الماء والعصير، كما تعرض والدها لوعكة صحية بسبب صدمته وحزنه.



ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث تعرضت شقيقته، عمة العريس إلى جلطة مفاجأة على أثرها يتم إجراء عملية في القلب لتوسعة الشرايين، وهي الآن في المستشفى.



ومن جانبها اشارت والدة محمود ضحية رافعة الأثاث ل«الدستور» إنها تنتقل إلى المستشفى يوميا بمساعدة نجلها الثاني أو أحد أقاربها يوميًا، مشيرة إلى أنها قبل إجراء الحوار كانت عائدة من المستشفى بعد إعطائها محلول في محاولة لضبط معدل ضغط الدم.

وأوضحت أن الجميع من الجيران والأقارب حزنوا على نجلها، ما جعل في كل منزل عزاء، بسبب طيبة ابنها الفقيد، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بحسن الأخلاق والحنية خاصة على شقيقه الصغير من ذوي الهمم.



وكان قد شهدت منطقة السيوف شرق الإسكندرية، الجمعة الماضية، حادث مأساوي بسقوط رافعة آثاث، كان عليها شابان، أحدهما العريس وآخر صديقه، ليلقوا مصرعهم في الحال، بسبب فك قاعدة الونش المسؤول عن رفع الاثاث.