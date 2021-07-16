الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران المدنى يلتقي مديري المكاتب والمحطات الجدد بالخارج

وزير الطيران المدنى
وزير الطيران المدنى

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بقاعة كمال علوي بمبنى شركة مصرللطيران للخدمات الجوية بمطار القاهرة، بمديرى المكاتب والمحطات الخارجية لمصر للطيران والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات الذين تم اختيارهم فى حركة العمل هذا العام، بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران.

وفى بداية اللقاء، هنأ وزير الطيران جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ الزملاء المرشحين الذين تم اجتيازهم اختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج، مؤكدًا دورهم الكبير فى المساهمة فى تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح في عملهم الجديد  من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه بما يرسخ الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة فى ضوء  التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات وعلى مختلف الأصعدة.

 وأكد وزير الطيران أن هذا الاختيار جاء وفقاً لمجموعة من  المعايير والضوابط من خلال التقدم للعديد من الاختبارات والتقييمات والتى استغرقت عدة شهور وتمت بمنتهى الشفافية والحيادية من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لهذه الاختبارات.

وناقش وزير الطيران مع العاملين كيفية تحقيق التنشيط والترويج لمبيعات الشركة الوطنية وتعظيم العائد وخاصة داخل أفريقيا في ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا علة حركة السفر العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركة الجوية الي ما كانت عليه قبل الجائحة .

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران إلى أراء ومقترحات مديري المكاتب والمحطات الخارجية والتحديات التى تواجههم ورؤيتهم المستقبلية نحو التطوير وتحسين الأداء.

 

وزير الطيران المدني يلتقى بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد

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