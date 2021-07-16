كورسات «We Care» للآباء والأمهات والخدام فى قطاع القبة

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بني عبيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح منح نيافته رتبة القمصية لكاهن الكنيسة القس فيلمون شوقي، وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وشعب الكنيسة.

وشهد القداس ورسامة القمص الجديد، ممثلون عن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية ببني عبيد.

وعلى صعيد أخر، نظم قطاع القبة والوايلى والعباسية الفترة الماضية مجموعة من الكورسات المختصة بتربية الأبناء.

جاء ذلك من خلال مركز التدريب "We Care" التابع للقطاع.

واستهدفت الدورات التدريبية وعددها ثلاثة دورات الآباء الكهنة والآباء والأمهات والخدام بصفتهم مسؤولين عن تربية الأبناء.

وجاءت أولى الدورات بعنوان "بناء الهوية" والمقصود الهوية الصحية، وذلك بهدف إعداد خدام قادرين على تقديم المحتوى الخاص ببناء هوية صحية للنشء، وشارك فيها ٨٣ من الآباء كهنة القطاع وخدام المراحل السنية به.

أما ثاني الدورات فاختصت بالتربية الجنسية من الطفولة إلى المراهقة، واهتمت بالتعرف على معنى وأهمية التربية الجنسية السليمة في الطفولة، واكتساب مهارة الإجابة على أسئلة الأطفال، وشارك فيها ١١٩ كاهنًا وخادمًا.

فيما تولت الدورة الثالثة موضوع بناء الهوية للوقاية من المثلية الجنسية وهي تعد المستوى الثاني من دورة "بناء الهوية" وهي تهدف إلى إعداد خدام قادرين على تقديم المحتوى الخاص ببناء هوية صحية للوقاية من المثلية الجنسية.

وشارك في محاضرات الدورات الثلاثة ومن الشهادات لخريجي الدورات الثلاثة، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع.

من جهة أخرى، صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بمدينة الأمل، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته ٩ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس. شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وشعبها.