الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة فنية لترشيد استهلاك مياه الشرب فى رأس البر بدمياط

ورشة فنية لترشيد
ورشة فنية لترشيد استهلاك مياه الشرب

نظمت  إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالتعاون مع إدارة السياحة بالمحافظة ومكتبة مصر العامة  ومجلس مدينة رأس البر الحملة القومية لترشيد الاستهلاك  تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بالمسرح الرومانى بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر  ضمن اهتمام الدولة بالحفاظ على مواردها المائية ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأوضح المهندس جمال الحسيني أن فعاليات الحملة شملت تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية بالطرق غير التقليدية بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، والحفاظ على شبكة الصرف الصحي وكيفية الإبلاغ عن الأعطال بصورة مبسطة، من خلال أنشطة تفاعلية يشارك بها الطفل من العاب البازل والكروت والسلم والثعبان ومسابقات أخرى في الرسم، والتلوين وغيرها.


تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الخميس 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10937 طن تشمل:  7334 طن فوسفات و 2500 طن يوريا و 410 طن مخلفات علف بنجر و 693 طن و نترات امونيوم.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17586 طن تشمل : 4913 طن ذرة و  1003 طن خشب زان و 1504 طن ابلاكاش و 6440 طن كلوريد ايثلين و 3726 طن حديد  .

 

بينما بلغ اجمالي حركة الصادر من الحاويات 1302 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و خرشوف و ورق عنب و بطاطا و خضار مجمد مشكل ) و  حاصلات زراعية ( أرز و سمسم و بصل و شمر و زعتر و ثوم و برسيم حجازى ) و فواكه ( فراولة و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و لبنان و ماليزيا و ايطاليا و فرنسا و سنغافورة و المانيا و امريكا و اسبانيا و سلوفينيا و الصين .

دمياط محافظة دمياط محافظ مياه الشرب الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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