الجمعة 16 يوليو 2021
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محافظات

وكيل «صحة المنيا» يتابع استعدادات «الإقليمي للدم» لفعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما

المركز الإقليمي للدم
المركز الإقليمي للدم بالمنيا

تابع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي. 

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين. 

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهد المبذول من الأطباء والتمريض والإداريين، القائمين بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، مثمناً كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لخدمة أهالينا، والجهود المتميزة في النهوض بالمنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة. 

وخلال جولته، اطمأن على سير العمل داخل المركز، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، كما التقى بعدد من المرضى ووجه بحل اية مشكلات مع توفير كافة سبل الراحة ، مؤكدا أن الدولة تسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن. 

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، أن المشروع يضم 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما من المتبرعين الشرفيين، مشيراً إلي أن المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والتابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة هو المسؤول عن توفير وحدات الدم ومشتقاتها على مستوى المحافظة بجميع مستشفياتها العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي ومعهد الأورام بالمنيا ومستشفى جراحات اليوم الواحد، مضيفا أن المركز يوجد به وحدة علاجية مسؤولة عن نقل ومتابعة الدم ومشتقاته إلى أكثر من 700 طفل من مرضي الدم (أنيميا البحر المتوسط- الأنيميا التكسيرية- سيولة الدم- أورام الدم- وغيرها)، وهو الأمر الذي يتطلب نقل الدم لهم مرتين أو ثلاث مرات شهريا بمعدل ما يزيد عن 1500 كيس دم شهريًا.

وكيل صحة المنيا أستعدادات المركز الإقليمي للدم المشروع القومي لتجميع البلازما الأول علي شمال الصعيد الدكتور محمد نادي

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