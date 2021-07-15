الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يكرم المسئولين فى مبادرة حياة كريمة خلال احتفالية المشروع

السيسى
السيسى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من التنفيذيين في مبادرة حياة كريمة، حيث أهدى الرئيس السيسى خلال الاحتفالية، درع تكريم لعدد من المسئولين من المبادرة في عدد من المحافظات، بينهم جبريل فتيح عاهد جبلى، ومحمد رأفت عبد العزيز، وعبد الوهاب جبر محمد الحضرى، ومحمد عبد السلام حسن، وريمون صفوت شفيق موسى، وعبير عبد الرحمن مشرف ماضى، ونيفين النحاس حسن حسان، ومجدى رياض عبد الغفار، وأحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة، زين على محمد سلامة، ومحمد على جبر، غادة خديوى سيد، وطارق أحمد على خليل، وتكريم خاص للمرحوم محمد حسن عضو البرنامج الرئاسى للتأهيل الرئاسي، والذى توفى بفيروس كورونا.

وعرضت الاحتفالية سيرة ذاتية مختصرة لكل المكرمين من مبادرة حياة كريمة، وأبرز إسهاماتهم في مبادرة حياة كريمة، وأسباب تكريمهم.

وتأتي احتفالية المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

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