حياة كريمة.. شيرين تلقى التحية العسكرية أمام الرئيس وتغنى «مصر دايما»

ألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التحية العسكرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

وأدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مصر دايما" وذلك خلال المؤتمر الأول للمبادرة، الذى يقام على استاد القاهرة الدولى وسط تفاعل الحضور.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.