الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حياة كريمة.. كريم عبدالعزيز: «بإرادة فولاذية نقدر نعمل المعجزات»

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

عبّر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالحديث عن مبادرة "حياة كريمة" التي ستعيد القرية المصرية لحالتها، مضيفًا أن القرية هي "الأرض ولمة الحبايب والأمان اللي ربنا زرعه في الأرض دي وهي السند".

ولفت عبدالعزيز إلى أن مبادرة حياة كريمة مشروع ضخم يخدم أهل الريف أهلنا، مشيرًا إلى أن مصر بتطور الريف وفي زمن قياسي وليس في سنين.

واختتم كريم عبدالعزيز قائلًا: مين كان يصدق تطوير القرى المصرية، ولكن بإرادة فولاذية نقدر نعمل المعجزات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

حياة كريمة.. شيرين تلقى التحية العسكرية أمام الرئيس وتغنى «مصر دايما»

الرئيس السيسى يشهد تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

حياة كريمة.. السيسى يدعو صاحب واقعة قطار منوف لحضور الاحتفالية

ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة شديدة.. تفاصيل طقس الجمعة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى