حياة كريمة.. كريم عبدالعزيز: «بإرادة فولاذية نقدر نعمل المعجزات»

عبّر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالحديث عن مبادرة "حياة كريمة" التي ستعيد القرية المصرية لحالتها، مضيفًا أن القرية هي "الأرض ولمة الحبايب والأمان اللي ربنا زرعه في الأرض دي وهي السند".

ولفت عبدالعزيز إلى أن مبادرة حياة كريمة مشروع ضخم يخدم أهل الريف أهلنا، مشيرًا إلى أن مصر بتطور الريف وفي زمن قياسي وليس في سنين.

واختتم كريم عبدالعزيز قائلًا: مين كان يصدق تطوير القرى المصرية، ولكن بإرادة فولاذية نقدر نعمل المعجزات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.