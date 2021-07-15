الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

نائب أمين عام الناتو يحذر من إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الناتو
الناتو

دعا مارسيا جوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، إلى بناء تحالفات دولية إيجابية لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها وضمان عدم إساءة استخدامها، قائلاً إن حلف شمال الأطلنطي يعكف الآن على تطوير استراتيجية شاملة "للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
جاء ذلك في مداخلة لنائب أمين عام الناتو أمام القمة العالمية للتنكنولوجيا الناشئة التي بدأت أعمالها في الثالث عشر من الشهر الجاري، واختتمت، اليوم، في بروكسيل بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "اوسيد"، التي تعد إحدى وكالات الأمم المتحدة وبرعاية الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان صادر عن أمانة الناتو العامة في بروكسيل، فقد شدد نائب أمين عام الناتو، على ضرورة مراعاة اعتبارات التوازن بين الانتفاع من التكنولوجيا المتقدمة والعمل على تطويرها من جانب، ومراعاة اتخاذ كل ما يلزم من احتياطات وتدابير "لتلافي شرورها إذا أسىء استخدامها"، مضيفًا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تشكل حاليًا الصيحة الجديدة في مسار توظيف التكنولوجيا عالية التقنية لكن أطرافًا ومنظمات دولية وكذلك "حكومات دأبت على توظيفها في تحقيق ما يؤذي الدول الأخرى المنافسة لها ويلحق الضرر بشبكاتها الرقمية ونظم اتصالاتها أو في اختراق جبهاتها الداخلية وزعزعة استقرارها.
وأكد نائب أمين عام الناتو ضرورة تكاتف بلدان العالم المتقدمة صناعيًا في مواجهة من يسيؤون استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعمل معًا على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بناء قواعد متطورة للإنتاج الصناعي وتحقيق راحة الإنسان ورفاهه.

حلف شمال الأطلنطي ناتو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اوسيد الناتو

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