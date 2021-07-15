مطار مطروح يستقبل 192 سائحا من كازاخستان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس وللأسبوع الرابع على التوالي ثامن طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان تحمل على متنها ١٩٢ سائحا.

وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية على محافظة مطروح مع ما تتمتع به من إمكانات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وأضاف أنه تم الترحيب واستقبال السائحين من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة بمطروح والشركة المنظمة وتم توزيع الورود والبروشورات والدليل السياحي باللغات المختلفة، مع استقبال عدد من الفنادق الكبرى في إطار موسم الصيف السياحي بالمحافظة وإعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى الساحل الشمالي الغربي وبدء الموسم السياحي بالمحافظة.

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مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

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