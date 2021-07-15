الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطار مطروح يستقبل 192 سائحا من كازاخستان

مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس وللأسبوع الرابع على التوالي ثامن طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان  تحمل على متنها ١٩٢ سائحا. 

وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية على محافظة مطروح مع ما تتمتع به من إمكانات سياحية تؤهلها  لاحتلال مكانتها السياحية العالمية. 

وأضاف أنه تم الترحيب واستقبال السائحين من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة بمطروح والشركة المنظمة وتم توزيع الورود والبروشورات والدليل السياحي باللغات المختلفة، مع استقبال عدد من الفنادق الكبرى في إطار موسم الصيف السياحي بالمحافظة وإعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح. 

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى الساحل الشمالي الغربي وبدء الموسم السياحي بالمحافظة.

 

IMG-20210715-WA0118
IMG-20210715-WA0118
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
IMG-20210715-WA0113
IMG-20210715-WA0113
IMG-20210715-WA0112
IMG-20210715-WA0112
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
وزارة السياحة موسم الصيف مطار مرسي مطروح الدولي مطار مطروح ادارة السياحة والمصايف

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

بناء على توجيهات الرئيس.. تعديل موعد إجازة عيد الأضحى

السيسي: المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

السيسى عن ملف سد النهضة: لا يليق بنا أن نقلق أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى