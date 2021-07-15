«طار فرحا ثم سقط».. أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الأثاث تكشف التفاصيل (فيديو)

فرحة وسعادة أصبحت خلال دقائق معدودة خزن وبكاء وعويل، فلم يمهل القدر «عريس الإسكندرية» استكمال الفرحة بأجمل أيام العمر لتتحول التهنئة بالزفاف إلى واجب عزاء، تتلقاه الأسرة التي تنفطر قلبها على ولدها الذي لقى مصرعه أثناء نقل عفش شقته بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية.

القصة التي أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي تعد قصة مأساوية بعدما لقي عريس وصديقه مصرعهم بسبب سقوط رافعة الأثاث لتودي بحياتهما في الحال.

انتقلت "الدستور" إلى منزل محمود أحمد عبد ربه «عريس السيوف» الذي لقي مصرعه يوم نقل عفشه للتعرف من والديه على تفاصيل الحادث.



في البداية تقول والدة محمود، إن نجلها قبيل الحادث كان سعيد جدًا، وتواصل مع معرض الأثاث لكي يطمئن على نقل «العفش» في صباح اليوم التالي، كما قام بالتأكيد على جميع أصحابه ليتشاركوا معه الفرحة، حيث استمر بدون نوم حتي صباح يوم الجمعة يوم الواقعة.

وأضافت لـ«الدستور» أنه كان يعمل سائق بشركة وكان يوميًا من الشغل للمنزل، قائلة: «كان شقيان يطلع من الفجر لحد بليل عشان يجهز شقته وعفشه» متابعة أنه كان الكل يشهد بأخلاقه واحترامه وطيبة قلبه.

• «توكلت على الله» آخر كلام محمود قبل وفاته

وواصلت حديثها قائلة إن نجلها قبل النزول من المنزل يوم الجمعة للذهاب لاستلام العفش، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «توكلت على الله»، متابعة أنه ذهب لإحضار الأثاث، وكان مازال بعض الحقائب الخاصة به موجودة بمنزلنا وأنه رفض نزولها قائلة «فضلت أقوله نزل شنطك وخدها معاك وهو قالي لاء سبيها كأنه كان قلبه حاسس».

• لحظة وقوع الرافعة.. قلبي حس وقولت ابني هيقع

وأوضحت أن الجميع كان أمام العمارة منتظر نقل العفش، في سعادة، حيث تفاجأت بوجود نجلها على رافعة الأثاث «الونش» متابعة أنها أول ما رأته انقبض قلبها، وقالت «ابني هيقع، استر يارب، ولكن لم تكتمل الكلمة حتى رأيت الونش ينهار بابني وصديقه».



• ترتيب ربنا خفف عني حضور الواقعة

قال أحمد عبد ربه، والد محمود «عريس السيوف» أن ترتيب الله جعله لم يحضر الواقعة ورؤية نجله أثناء وقوعه من فوق الرافعة، حيث إنه كان في سفر عمل وكان من المفترض أن يصل على موعد العفش، ولكن قدر الله جعله يتأخر في الطريق، حيث تلقي الخبر أثناء دخوله بوابة الإسكندرية، ليصل إلى موقع الحادث والإسعاف تنقل الجثمان.

وأضاف لـ«الدستور» أنه توجه في الحال إلى المستشفى وهو في حالة سيئة لا يعرف شيئًا عن حالة نجله، بل كانت كل المؤشرات تقول إن محمود قد توفى، وبعد دخول المستشفى كان الأطباء يحاولون عمل صدمات للقلب لنجله وصديقه «الجبالي» ولكن كان أمر الله هو الأعلى.



• عمال الونش والشركة التابع لها مسؤولون عن مصرع ابني

وأكد «عبد ربه» أنه وجه الاتهام لعامل الونش، والعمال المساعدين، بالإضافة إلى صاحب الونش والشركة المسؤولة، حيث إنهم جميعا مسؤولين عن مصرع نجله وصديقه، قائلًا:«هم المسؤولين عن موت ابني.. الرافعة كان فيها خلل ومع ذلك محدش منع ابني من الصعود».



•ابني مطلعش يرقص زي ما الناس قالت.. وسيارة الونش متهالكة

ولفت أن نجله وصديقه أحدهما جلس على كرتونة البوتاجاز، والآخر كان يجلس بجوار كرتونة لأدوات «الصيني»، ولم يتم تحميل شيء آخر على الونش، مشيرًا إلى أنه لم يصعد لكي يرقص على الونش أو أي أمر من ذلك الذي تم تداوله، هو أراد الصعود للشقة مع الأثاث بسبب أنه يسكن في الدور العاشر والعقار بدون مصعد «أسانسير».

وتابع أن الونش الذي من المفترض أن يصعد للدور الخامس عشر يتحمل على سيارة نصف نقل متهالكة، لا تستطيع تحمل الرافعة أو المنقولات، فضلًا عن المكان الذي يحمل الأشياء قد انحل من موضعه وهو ما جعلها تسقط بأبنائنا مشيرًا إلى أن العامل أو الفني المسؤول عن الونش إذا كان صعود الأشخاص يشكل خطر عليهم كان من المفترض أن يمنعهم فهو عمله الذي يُسأل عليه.

وتابع أن تلك الرافعة، كان من الممكن أن تسقط بالأثاث على المتواجدين في الشارع، وكان من الممكن أن تصير النكبة أكبر بسبب إهمال أصحاب الرافعة التي لا يتم عمل صيانة أو متابعة عليها قائلًا: «أنا استعوضت ربنا في ابني، ووالد صديقه استعوض ربنا، بس عاوزين حق الولاد، إلي هيبرد نارنا».

وناشد والد محمود عريس السيوف ضحية رافعة الأثاث، جميع الجهات المسؤولة، والنائب العام ورئيس الجمهورية، بأن يكون هناك حل رادع لتلك المشكلة التي راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر، ويمكن أن تتكرر مرارًا إذا لم يتم اتخاذ عقوبة رادعة.

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث

أسرة عريس الإسكندرية ضحية رافعة الاثاث