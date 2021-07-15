«رجال الأعمال» تستعد لعقد مؤتمر بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية

قال محمد يوسف المدير التنفيذي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن جمعية رجال الأعمال عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المكتب التجاري المصري بلوساكا ومجلس أعمال الكوميسا ومقره زامبيا للاتفاق على المحاور الرئيسية لعقد مؤتمر خلال شهر يوليو الجاري.

وأضاف يوسف، أن المؤتمر سيضم عدد من الدول مثل (كينيا- اوغندا- زامبيا- رواندا بالإضافة إلى مصر)، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر على مدار يومين يعقد خلالهما خمس جلسات قطاعية على النحو التالي، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية ومواد البناء، والصناعات النسيجية، فضلاً عن الجلسة الافتتاحية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات القائمة لاستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين والتي ستتسلم مصر خلالها رئاسة الكوميسا للعام القادم، بالإضافة إلى سعي مصر بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا لعقد منتدى أعمال للشركات المصرية ونظيراتها بدول التجمع بحيث تعرض نتائج هذا المنتدى على رؤساء الدول وحكومات الكوميسا خلال فعاليات القمة المشار إليها، فقد تم اختيار الجمعية لتكون المنسق لمؤتمر افتراضي مع دول الكوميسا بهدف زيادة الصادرات المصرية الى تلك الدول.

جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين نظمت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا، ندوة رقمية عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة و خاصة في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر نفذت برنامج ناجح للإصلاح النقدي والمالي، والإداري، بجانب مشاريع قومية ضخمة في البنية التحتية والتنمية العمرانية والطاقة والنقل والصحة وغيرها.

وأكد «عيسي»، حرص جمعية رجال الأعمال المصريين، على مساعدة ودعم الشركات الأجنبية والكورية الراغبة في الاستثمار في مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.