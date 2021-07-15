السعودية تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم الحج

أطلقت وزارة الإعلام السعودية، اليوم، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن غرفة العمليات الإعلامية تتكون من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا، وأعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكّن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

الجدير بالذكر، أعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها ستستخدم الروبوت المتحرك في توزيع مياه زمزم على ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين فيما وصف بنقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم في زمن جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت أحدث التقنيات لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج من خلال الروبوتات الذكية، والعربات عالية التقنية، لتقديم المياه مبردة ومعقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بدر اللقماني أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، ويستطيع العمل لمدة ثمانى ساعات متواصلة دون تدخل بشري ويعمل بالبطارية القابلة للشحن لإيصال ماء زمزم بطريقة ذكية وصحية وآمنة.