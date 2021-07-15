«المحامين»: توريد 2.5 مليون جنيه لحساب النقابة كمستحقات دمغة وتوثيق عن شهر مايو

أعلنت نقابة المحامين، تحويل مبلغ مليوني وخمسمائة ألف جنيه مصريًا، لحساب النقابة، مستحقاتها عن شهر مايو.

ووفق خطاب الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، فإن المبلغ المحول جاء نتيجة مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، وسوف يتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.

ووفق رجائي عطية، نقيب المحامين فإن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل والتي بلغت 11 مليونا 839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا 552 جنيهًا.

وكشف أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.

فيما تلقى نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك ردا على برقيات أرسلها رجائي عطية لهم.

وتلقى عطية، خطابًا من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سجل خلاله تقديره ومشاعره الطيبة لتهنئة نقيب المحامين له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم جميعًا وعلى مصر بالخير واليمن والبركة.

كما تلقى نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، برقيتي شكر وتهنئة من المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئته له بتوليه رئاسة الهيئة، متمنيًا لنقيب المحامين دوام الصحة والتوفيق.

وقال فتحي: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على تهنئتكم الرقيقة برئاسة هيئة قضايا الدولة، مع تمنياتي لشخصكم الكريم بدوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة.