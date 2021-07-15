بحث بريطاني: تراجع حصة الصين في التعدين الرقمي.. وكازاخستان الثالث عالميا

أظهر بحث أجراه مركز الماليات البديلة بجامعة كامبريدج البريطانية أن حصة الصين في عمليات التعدين للعملات الرقمية شهدت انحدارا في العام الجاري، بينما صعدت كازاخستان لتحتل الترتيب الثالث على مستوى العالم فى أكبر مساهم فى صناعة التعدين الرقمية.



وأوضحت البحث، الذى نشره اليوم، مركز الماليات البديلة بجامعة كامبريدج، أن حصة الصين فى عمليات التعدين بلغت 46 % من إجمالى الطاقة المستخدمة فى عمليات التعدين فى شهر أبريل الماضى، بانخفاض كبير عن نسبة 5ر75 بالمائة التى سجلت فى شهر سبتمبر من عام 2019، والتى سجلت خلالها الصين المركز الاول عالميا، وذلك على اثر اتخاذ السلطات الصينية قرارا بحظر عمليات التعدين للعملات الرقمية فى عدة مقاطعات نظرا للمشكلات التى تحدثها مثل انقطاع الطاقة الكهربية المتكرر.



وأضاف البحث أنه على الجانب الآخر، ارتفعت نسبة مشاركة دولة كازاخستان فى عمليات التعدين الرقمية ستة أضعاف لتصل إلى 2ر8 بالمائة من نسبة 4ر1 بالمائة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة 8ر16 بالمائة بزيادة عن نسبتها السابقة البالغة 1ر4 بالمائة.

وأشارت الدراسة البحثية إلى أن روسيا وإيران احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالى فى نسبة مشاركتهم فى عمليات التعدين الرقمية.