«ربطوه في عامود».. أهالي قرية بكفر الشيخ يمسكون رجلا لشكهم في خطفه للأطفال (صور)

أمسك أهالي قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بأحد الرجال الغرباء بالقرية بعد توجيه اتهام له من طفلة أنه كان يريد استدراجها فأخبرت أهلها على الفور، الذين خرجوا في مجموعات للبحث عنه ليمسكوا به عند أول القرية أثناء محاولته الهروب.

وأكد أحد أهالي القرية، لـ"الدستور"، أن الأهالي أبلغوا العمدة بعد الإمساك بهذا الغريب والذي حضر على الفور، وبدأ في استجوابه لينكر هذا الرجل تجوله في القرية، ولكن قام العديد من الأهالي بتكذيبه وأكدوا أنهم رأوه يتجول في القرية وأن هدفه هو خطف الأطفال، وهو ما استفز شباب القرية بعد تأكيد الطفلة أن كان يريد اختطافها فربطوه بأحد أعمدة الإنارة بالقرية انتظارا لوصول الشرطة.

وقام الأهالي بتسليم الرجل للشرطة متهمين إياه بمحاولة خطف أطفالهم مستخدما في ذلك مخدر ومنديل وجدوهم بحوزته، وقامت الشرطة بتحرير المحضر اللازم للواقعة.