إصابة 3 أفراد شرطة خلال أعمال السيطرة على حريق بميناء بورسعيد

استقبل مستشفى السلام الدولي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين بحالات اختناق، أثناء أعمال السيطرة على حريق نشب في مخزن مشترك للخردة داخل ميناء غرب بورسعيد.

وكشف مصدر بمديرية الشئون الصحية، لـ"الدستور"، عن أن المصابين هم "عبدالحليم على عبدالحليم، يبلغ من العمر 40 عاماً، وإسماعيل محمد إسماعيل، يبلغ من العمر 39 عاماً، وبدر حسني عواد، ويبلغ من العمر 39 عاماً"، وجميعهم من أفرد الحماية المدينة، ومصابون باختناق.

وأصدرت الهيئة الاقتصادية بياناً رسمياً أكدت خلاله أن إدارة ميناء غرب بورسعيد تلقت، مساء اليوم الخميس، نشرة بنشوب حريق في أحد المخازن الصغيرة التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وأكد بيان الهيئة أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتقوم حالياً الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أي نيران، ولم تحدث أي خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن مشترك داخل باب 30 بميناء بورسعيد، ويجري الآن تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأكد مصدر أمني أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بـ6 سيارات تابعة للحماية المدنية ببورسعيد بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، ودفعت هيئة قناة السويس بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

وأكد المصدر أن الحريق نشب في مخزن مشترك للخردة وليس حاويات أو منتجات تم استيرادها من الخارج أو جارٍ تصديرها، مؤكداً أنه تم السيطرة وجارٍ حصر الخسائر.

حريق بميناء بورسعيد

حريق بميناء بورسعيد

حريق بميناء بورسعيد

حريق بميناء بورسعيد

حريق بميناء بورسعيد