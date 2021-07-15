قبل العيد.. روشتة طبية لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول اللحوم

يعاني الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضي الضغط والسكر والقلب، بعد تناول اللحوم الدسمة، بكميات كبيرة، ولهذا تقدم خبيرة التغذية، دكتورة جيهان الدمراداش، أهم النصائح لهم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

مرضى الضغط

وقالت خبيرة التغذية، إن من أهم العوامل الغذائية التي تؤثر على مرضى الضغط هو محتوى أملاح الصوديوم في الأغذية المختلفة، لهذا عليك معرفة التالي:

لحم البتلو : 51 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من لحم البتلو.

لحم الضأن : 71 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من لحم الضأن.

اللحم البقري : 51 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من اللحم البقري.

وينصح بالابتعاد عن تناول "اللحمة الضاني" إلا اذا كانت مسلوقة ومنزوع منها الدهون كما يفضل الابتعاد عن شوربة الخاصة بها.

مرضى السكر والقلب

أما بالنسبة لمرضى السكر والقلب، أوضحت أنه يجب عليهم الانتباه إلى أن وجبة الفته باللحمه الضاني، ستزيد نسبة السكر في الدم، كما ستزيد نسبة الدهون في الدم، أيضًا وستعلى من مستوى الكوليسترول فى الدم، وقد يتسبب تناولها أمراض الشرايين التاجية لهذا، يجب أن ينتبه مريض السكر، جيدًا حينما يأكل منها خاصة "اللحمه الضاني" لأنها تحتوى على دهون مشبعه وكوليسترول أكثر من العادية.