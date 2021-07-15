الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل في الإسكندرية السينمائي

كوثر هيكل وزوجها
كوثر هيكل وزوجها أبو بكر عزت

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل في الدورة ال٣٧ التي ستقام في الفترة من ٢٥ سبتمبر وإلى الأول من أكتوبر المقبل عن مجمل أعمالها السينمائية التي أبدعت في تأليفها.


ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، زوجة د. خالد منتصر الذي سيقوم بتأليف كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية في مشوارها الفني وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.


وكوثر هيكل هى زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وبدأت حياتها الفنية بإعداد قصتها الحب الكبير كسهرة تلفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وكانت في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين"مع المخرج الراحل حسين كمال. 
 

كما قامت بتقديم عدد من البرامج في التلفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج "مواقف إنسانية"، و كتبت عددا من الأفلام منها "العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائماً، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم"، ومن أشهر أعمالها للتيفزيون مسلسلات "عصفور في القفص، حكاية كل زوج، مفترق الطرق، لقاء، الأب الثاني، وعلى نار هادية" حيث اشتهرت بكتابة الأعمال الرومانسية في السينما المصرية، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها أعمالها على المستوى الجماهيري والنقدي.
 

وحصلت الراحلة على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبي دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم "العاشقان"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأمير أباظة كوثر هيكل مهرجان الإسكندرية سماح أبو بكر عزت د خالد منتصر الفنان الراحل أبو بكر عزت

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