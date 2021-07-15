بالزي السيناوي والشعر الكيرلي.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بحفل «حياة كريمة»

خطفت الفنانة نسمة محجوب، إليها الأنظار، فى احتفالية "حياة كريمة" باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المصريين من عدد من المحافظات المصرية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وممثلي المؤسسات المصرية والدولية.

نسمة محجوب بالزي السيناوي

وتألقت نسمة محجوب، بالزي السيناوي، أسود اللون، مطرز بالغرز السيناوية، بداية من منطقة الصدر، وبطول الزي، الذي جاء مناسبًا للحفل، فهو يعبر عن تراث أزياء سيدات سيناء.

الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسمة محجوب الكحل لإبراز العيون وليناسب إطلالتها المصرية، كما اختارت وضع حمرة شفاه ناعمة من ألوان النود، لتبدو على طبيعتها.

الإكسسوارات

تزينت نسمة محجوب بـ"كردان" فضي اللون، يعبر عن مصريتها، تشتهر السيدات الريفيات بارتدائه فى قرى صعيد، كما ارتدت نسمة محجوب فى حفل مبادرة حياة كريمة، سوار فضي اللون كبير فى يدها، وفى أذنيها اختارت حلق بارز أحمر اللون.

الشعر الكيرلي

تتميز نسمة محجوب، بستايل الكيرلي فى الكثير من المناسبات الرسمية، فاختارته أيضًا اليوم فى حفل افتتاح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد جاء مثاليًا لإكمال إطلالتها المصرية الخالصة.

يا محروسة

ذلك اسم الأغنية، التي قدمتها الفنانة نسمة محجوب، فى افتتاحية المشروع القومي حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتى كلمات الأغنية التي غنتها نسمة محجوب اليوم: "يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين".

مبادرة حياة كريمة

وتحدث الرئيس السيسي في كلمته حفل افتتاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة: "احتفال جميل وسعيد بلقائي بكم وأهلا وسهلا".

‎ومبادرة “حياة كريمة”، هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية وأهالي الصعيد، والكثير من القرى التي تحتاج إلى تنمية، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

‎كما تهدف، مبادرة حياة كريمة، للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة.

ويبلغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه، من المقرر أن تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، حيث تم وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وغيرها.